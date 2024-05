Massaciuccoli Nuova viabilità. Il progetto presentato alla gente

Novità in arrivo per la viabilità. L’amministrazione ha incontrato il Comitato di rappresentanza locale di Massaciuccoli in un’assemblea partecipata a cui ha reso parte anche Alessandro Del Dotto, consigliere del presidente della Regione Eugenio Giani: al centro della discussione, l’esame del progetto preliminare di messa in sicurezza e recupero della strada del monte Balbano. Il progetto preliminare è stato predisposto dall’amministrazione ed è strutturato in sei lotti, per un valore complessivo di circa tre milioni di euro: l’intervento procederà dal basso verso l’alto per oltre due chilometri e servirà a mettere in sicurezza la strada, attualmente chiusa per criticità strutturali. L’amministrazione, oltre a presentare il progetto per il quale, adesso, dovranno essere effettuate tutte le valutazioni e i passaggi a livello di copertura finanziaria, ha anche raccolto tutte le istanze dei cittadini, fondamentali nelle prossime fasi di lavoro. L’impegno è a proseguire, condividendo con i residenti tutti i vari passi da compiere fino all’apertura del cantiere.