Massaciuccoli Giornata dei musei Riapre l’area archeologica romana

L’area archeologica Massaciuccoli Romana riapre. Lo fa per la Giornata internazionale dei musei con due appuntamenti previsti per domenica 21 e 28 maggio, quando i visitatori potranno scoprire la storia della villa romana dei Venulei Aproniani. "L’apertura strutturata del museo è una necessità assoluta del territorio – commenta il consigliere delegato alla cultura Adolfo Del Soldato –; ringrazio i volontari individuali per aver consentito le aperture nei mesi scorsi. Fra pochi giorni attiveremo quattro tirocinii individuali con l’università di Pisa e un accordo di alternanza scuola-lavoro col classico di Viareggio. Grazie a queste disponibilità e ai volontari individuali a fine mese ripartiamo, in attesa di avere più risorse e poter sottoscrivere accordi. Ringrazio il direttore scientifico per il grande lavoro di questi mesi, svolto con entusiasmo e competenza". Il sito sarà aperto dalle 14,30 alle 19 e dalle 16 alle 17,30 sarà effettuata una visita guidata dell’intera area archeologica. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.