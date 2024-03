Martedì convegno internazionale su Igor Mitoraj

Verranno in città da ogni dove per portare un ricordo e un doveroso tributo al compianto scultore Igor Mitoraj. Artisti, artigiani ed esperti si sono dati appuntamento a martedì, alle 9,30 (diretta sulla pagina Fb del Comune), con il primo convegno internazionale di studi intitolato “Mitoraj e le sue relazioni culturali” e promosso dalla Fondazione Mitoraj (nella foto il presidente Jean-Paul Sabatié) al Sant’Agostino. "L’obiettivo – spiega la Fondazione – è fare nuova luce sulla figura di uno fra gli artisti contemporanei più amati e conosciuti al mondo. Nonostante le sue sculture abbiano il potere di entrare in dialogo con il pubblico di ogni cultura e in qualsiasi spazio esse siano collocate, ancora troppo poco è stato detto sul suo ruolo nel panorama artistico contemporaneo". Eike Schmidt, consigliere della Fondazione, modererà gli interventi che passeranno dal racconto del Mitoraj uomo e amico da parte di Nuria Gaspar di Barcellona al legame tanto forte e controverso di Mitoraj con il suo maestro Kantor da parte di Malgorzata Paluch-Cybulska, direttrice del Museo Tadeusz Kantor di Cracovia.

Sempre da Cracovia sarà presente Bartłomiej Struzik, vice rettore dell’Accademia di Bbelle arti “Jan Matejko”, che assegnò a Mitoraj la laurea ad honorem. Elena Kostioukovitch, saggista e scrittrice, analizzerà le opere di Mitoraj come portatrici del dolore post bellico della coscienza, Elio Cappuccio, presidente del Collegio siciliano di filosofia, introdurrà il tema della vulnerabilità dell’eroe nella scultura di Mitoraj, Francesco Poli, ex docente all’Accademia di belle arti di Brera, racconterà parallelismi e innovazioni del linguaggio artistico di Mitoraj. Infine Paolo Patanè, direttore del sito Unesco di Città Tardo Barocche del Val di Noto, presenterà la prossima mostra a Siracusa.