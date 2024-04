Mario Tobino: "Nelle stanze dell’umanità"

Domenica 7 aprile la Fondazione Mario Tobino aderisce alla terza edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri italiani, iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Le giornate avranno luogo per consentire al pubblico di scoprire le case di scienziati, artisti, scrittori, musicisti, uomini di fede o di legge che sono nati o hanno vissuto nel nostro Paese. "Per il mese di aprile – dice la presidente della Fondazione, Isabella Tobino – apriremo straordinariamente al pubblico il percorso espositivo della Fondazione Mario Tobino, “Stanze con vista sull’Umanità“ con le stanzette dove Mario Tobino, scrittore e psichiatra della divisione femminile dell’ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano, ha vissuto per oltre quarant’anni.

Una giornata di visite guidate interamente dedicata alla multiforme figura di Tobino, medico psichiatra dalla grande attenzione e sensibilità verso la persona malata, poeta e scrittore capace di giungere con immediatezza al cuore del lettore, uomo che ha vissuto il suo tempo con un forte impegno civile".

L’edizione 2024 delle Giornate, dedicata alle “Memorie in viaggio” in occasione del VII centenario della morte di Marco Polo, riprende il tema del “viaggio”, costante nella vita di Tobino. Dalle origini liguri dei genitori, alle prime esperienze come medico di manicomio ad Ancona e Gorizia, fino ai viaggi in giro per l’Europa alla scoperta di città ed arte.

Le visite all’ex manicomio in progamma per domenica saranno alle 9.30 e alle 11. Prenotazioni telefonicamente fino ad esaurimento posti allo 0583.327243.