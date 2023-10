Marina di pietrasanta

Si sono ritrovati per dare una sistemata alla sede di piazza Villeparisis, terminando poi la giornata con un pranzo sociale offerto a tutti. La rinascita della Misericordia di Tonfano parte anche da queste iniziative. Volontari e consiglieri “Uniti per la Misericordia di Marina“, come recitava il titolo, hanno ritinteggiato i locali e preso la manutenzione riguarderà anche mobili e attrezzature.