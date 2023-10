Maria Teresa Baldini alla Lega per il Nord

L’onorevole Maria Teresa Baldini è stata eletta segretario federale del neonato movimento ‘’Lega per il nord’’. Baldini, ex campionessa di basket, medico chirurgo e per due volte candidata a sindaco di Forte dei Marmi, ha partecipato al primo congresso Federale del movimento a Chivasso che l’ha vista, in sostanza, tornare alle origini del proprio percorso politico avviato proprio nelle file del Carroccio di Bossi. "Finalmente si ritorna a parlare seriamente di autonomia e federalismo – evidenzia – argomenti oramai abdicati dalla politica ma soprattutto da chi queste tematiche era delegato a portarle avanti".