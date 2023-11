Marco Bresciani. Torna sul palco alla “Bussola“

Viareggio

Dopo un po’ di tempo dedicato a famiglia e nuove canzoni con la moglie Giulia, con cui fa coppia sul lavoro e su Youtube, e alla paternità arrivata da poco, Marco Bresciani (foto) torna protagonista in discoteca come ai tempi del Victoria di Focette. Domenica prossima dalle 17 il disc jockey viareggino sarà in consolle alla Bussola di Focette con “Music-Hall”, nuovo format per festeggiare oltre 40 anni di carriera, tra canzoni che hanno fatto la storia della Versilia, come lo Zibaldone tutto italiano, e gli slogan che lo hanno reso ambasciatore del divertimento fatto di sorrisi e voglia di ballare. Con Bresciani nel viaggio della musica Salvatore Romani in arte Tore Dj, e Stefano Seppia. Info e pren. al 338.9058034. "Una passione che nasce da ragazzo – racconta Bresciani – quando la professione di deejay non esisteva. Questo mi ha portato a sognare e trasformare il sogno in realtà: il sabato della Bussola, il giovedì dell’Agorà, la domenica del Midhò, i pomeriggi della Caravella, lo Zibaldone sono alcuni dei capitoli che racconto e ripercorro in questo grande contenitore musicale. Sarà come salire sulla macchina del tempo, che porterà a spasso nei ricordi più belli, per rivivere le emozioni dei locali storici della Versilia. Lo scopo è riportare l’atmosfera in cui la discoteca era un punto di riferimento per conoscersi e ritrovarsi dove la pista era colma di gente che ballava e cantava con le mani che si alzavano a toccare quasi il soffitto che credevano fosse il cielo libere dagli smartphone e dai social network".

Dario Pecchia