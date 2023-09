Maratoneta novantenne. La tappa a Villa Bertelli

Una visita accolta con entusiasmo da tutto il consiglio comunale, quella effettuata a Villa Bertelli da Alessandro Belliére, il novantenne bolognese che il 27 luglio ha intrapreso l’ennesima sfida sportiva, dedicata questa volta a "I 65 castelli italiani in 90 tappe", una tappa per ogni anno anagrafico. Il marciatore, partito da Trieste e diretto verso Ancona, ha effettuato la sua 63esima tappa proprio a Forte dei Marmi, dove è stato accolto dal sindaco Bruno Murzi e dal vice Andrea Mazzoni. Il primo cittadino ha presentato Alessandro Belliére e la sua impresa al consiglio comunale, che ha risposto con un lungo applauso. "Mi sono complimentato con lui – sottolinea il sindaco – per il suo spirito vivace, e l’ho ringraziato per i valori che rappresenta e incarna: la forza e l’atteggiamento sempre positivo verso la vita di chi, a dispetto dell’età, ha slancio verso nuove sfide". L’inarrestabile camminatore riprenderà, nei prossimi giorni, il suo percorso, continuando la sua visita verso le cittadine ed i castelli italiani