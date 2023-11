Maratona a NY. Trapasso felice per la sua corsa

Una corsa a New York al grido di ’forza Forte dei Marmi’. Luigi Trapasso appena tornato dall’America è corso in Comune ad esprimere il proprio entusiasmo per l’esperienza nella grande mela con i colori della “sua” Forte dei Marmi. Quattro dei 6 componenti del team Trapasso, oltre alla medaglia hanno conquistato, rientrando nelle cinque ore di conclusione della gara, una menzione speciale sulle pagine del New York Times. Trapasso è stato subito accolto dal sindaco Bruno Murzi e Graziella Polacci assessore al turismo che si sono complimentati a lungo con lui. "Luigi è stato un grande – hanno commentato – e noi dall’Italia abbiamo tifato per lui e il suo team. Dai social poi ha ricevuto tantissime dimostrazioni di affetto. Siamo orgogliosissimi anche perché ha portato sulle grandi strade newyorkesi i colori di Forte dei Marmi, mostrandoli a milioni di persone presenti lungo il percorso arrivate da tutte le parti del mondo". "E’ stata un’avventura indimenticabile – afferma Trapasso – che ripeterò sicuramente anche il prossimo anno. La forza con cui l’ho affrontata deriva certamente dai molti allenamenti e gare fatte sulle Apuane e sul nostro territorio. A New York ho portato la mia Forte dei Marmi nelle gambe e nel cuore e confesso che è stato un’emozione indefinibile correre in mezzo a due ali di folla per 42 chilometri e centonovantacinque metri, incitato al grido di “Forte dei Marmi Italia!”. Ringrazio per questa esperienza i miei compagni di corsa, mia nipote Marianna Grimaldi e in particolar modo mia figlia Irene per la pazienza e sopportazione. Ringrazio poi Sandro Boggiani, Fabrizio Foffa e Ilaria Lotti che con me hanno raggiunto anche il traguardo della menzione sul New York Times. Il prossimo anno spero di portare con me qualche amministratore del Comune"