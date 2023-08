Mara Venier e la ‘sua’ Versilia

Protagonista dell’ultimo appuntamento del ciclo “Gli Incontri del Principe”, al Principe di Piemonte, è stata la conduttrice di Domenica In, Mara Venier. Intervistata da Stefano Zurlo, inviato de "Il Giornale", Venier ha ricordato gli inizi della sua carriera e ha raccontato molti aneddoti della sua esperienza televisiva. La rassegna è organizzata in collaborazione con Manila Alfano, autrice del libro “Cent’anni da Principe”.

"Quando la Rai mi ha richiamato perché Domenica in traballava, 5 anni fa Ha ricordato la conduttrice – qualche anno prima mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia, poi non voglio parlare della Rai, quel direttore di Rai Uno” lo diceva. "Per cui quando dopo 4 anni ti richiamano e ti dicono ‘devi tornare’ io torno, perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi. Non per me ma per tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate, perché non è che se hai 60 anni devi essere buttata fuori. La motivazione era che io ormai facevo parte di una vecchia televisione e anch’io non ero di primo pelo". La Venier ha ricordato anche un aneddoto legato alla Versilia . "Quando girarono Sapore di mare in Versilia ero fidanzata con Jerry Calà e non mi ha mai voluto qua perché doveva corteggiare tutte le attrici del film. È stato un film bellissimo, ancora adesso, che sono passati 40 anni. Jerry e io siamo la dimostrazione di come da una storia di amore bella e importante può nascere un’amicizia meravigliosa. Jerry è un fratello per me, siamo una grande famiglia allargata".