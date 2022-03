In marcia per la pace a Sant'Anna di Stazzema

Sant'Anna di Stazzema (Lucca), 6 marzo 2022 - Da Sant'Anna di Stazzema è partito stamani un messaggio per la pace. Sono state circa 250 le persone che hanno partecipato alla passeggiata fino al monumento Ossario per dire no alla guerra. Ventiquattro rintocchi della campana della pace, collocata dietro il monumento Ossario, hanno risuonato per ricordare le vittime di questa e di tutte le guerre. Al monumento che raccoglie le spoglie delle vittime è stato sistemato per circa 300 metri il 'Tappeto del mondo' per dire no alla guerra e come segnale di distensione. Alla cerimonia hanno partecipato oltre ai cittadini, diverse associazioni. C'è stato il saluto del sindaco di Stazzema e presidente del Parco nazionale della Pace di Sant'Anna Maurizio Verona, dell'Associazione Martiri di Sant'Anna che raccoglie i familiari delle vittime della strage del 12 agosto 1944. Nel corso della cerimonia ha preso la parola Laura Geloni, presidente regionale Toscana dell'Associazione nazionale ex deportati (Aned). L'evento di Sant'Anna si collocava in una serie di manifestazioni previste oggi in altri luoghi della memoria.