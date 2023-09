"Mancano ancora le casse di esondazione a Camaiore: 25 anni dopo il disastro"

"Se non terminano i lavori sul fiume Camaiore, Capezzano Pianore rischia l’allagamento. La Regione deve provvedere con urgenza". Il sindaco Marcello Pierucci è drastico. Ma ringrazia Il sindaco di allora, Cristiano Ceragioli, per le opere che furono eseguite nel capoluogo: "Ero consigliere comunale e collaborai con lui, gli dobbiamo la sicurezza che c’è oggi in centro".

Dopo quella notte terrbile ci fu un’altra bomba d’acqua il 4 ottobre. Antonio Barsotti, responsabile per un decennio della Protezione Civile, sottolinea questo: "Anticipammo la difesa contro gli eventi atmosferici critici di oggi". L’ex sindaco Cristiano Ceragioli, fautore anche del piano regolatore rivisto soltanto dall’amministrazione Del Dotto, racconta: "Mettemmo in sicurezza i corsi d’acqua e realizzammo le casse di espansione: ma va ancora terminata quella in località Cavallini, realizzata a metà, e quella al Magazzeno è solo progettata”.

A 25 anni dal disastro, buona parte del territorio è ancora nelle mani del fato: come un tratto dell’argine del fiume Camaiore. E il geometra Barsotti ricorda: "A mezzanotte impiegai 45 minuti per raggiungere il Comune da Badia, salendo sui muretti di recinzione delle case. All’alba vedemmo i danni: per fortuna sulla Porta Nuova lo stadio fece da cassa di esondazione, anche se il suo muro si ruppe e cadde nel fiume. Ma alle 9 poterono atterrare gli elicotteri. Le prime opere di manutenzione furono: scavare un canale di emergenza tra i campi verso le scuole medie Pistelli in via Andreuccetti da via Santa Gemma, ed un ‘sifone’ di sicurezza del Rio Gasperini, grazie al Consorzio di Bonifica, che scorre sotto terra fino al viale Oberdan. Dalla Piazza XXIX Maggio fu fatto un tunnel scatolare che da via XX Settembre e da via IV Novembre raggiunge via Stadio e e si immette sottosuolo fino dopo il palazzetto dello sport". Davanti all’ ingresso del parcheggio del Palazzetto infatti, un metro sotto, scorre un tunnel di 2 metri per 2 dove può transitare un bob per pulirlo.

Isabella Piaceri