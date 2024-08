Manca sangue, appello dell’Avis. Ma in città le donazioni crescono

A livello versiliese la carenza di sangue si sta facendo sentire e anche tanto. L’allarme arriva direttamente dal centro trasfusionale del “Versilia“, con il fenomeno dovuto a un aumento imprevisto delle operazioni, cosa che ha fatto lievitare l’utilizzo del sangue (in particolare A, B e 0) dando origine all’attuale difficoltà. Immediato, di conseguenza, l’appello delle associazioni da sempre votate a questa causa, dall’Avis al Gruppo Fratres, affinché i cittadini donino con più frequenza. Ma ci sono anche due buone notizie, e questa è l’altra faccia della medaglia.

La prima è che a Pietrasanta l’estate 2024 ha fatto registrare un’impennata delle donazioni. L’altra è la sinergia tra la sezione pietrasantina dell’Avis e il gruppo GoVersilia sotto forma di concorso fotografico “Io Dono“ incentrato sulla solidarietà, con le iscrizioni partite proprio in questi giorni. "La carenza c’è – spiega Massimo Villani, presidente Avis Pietrasanta – ma nel nostro piccolo sta andando benino. A fine estate in genere la situazione è critica, invece abbiamo retto nonostante il calo diffuso dei gruppi 0 e A. I conti li faremo a fine anno, ma se manteniamo questa voglia di donazione porteremo a casa un buon risultato, ad oggi pari al +10% rispetto a un anno fa. In media vengono fatte 20-25 al mese, sarebbe bello arrivare a quota 30-31. Con l’iniziativa social lanciata insieme a GoVersilia cerchiamo di incentivare anche le realtà più lontane da noi: l’importante è sensibilizzare. Porteremo ’Io Dono’ nelle scuole, stavolta consegnao premi in denaro come riconoscimento all’impegno degli studenti. Ricordo che donare il sangue e il plasma è il più bel gesto di solidarietà. Un gesto semplice, senza controindicazioni che può salvare molte vite umane".

Il concorso rientra nelle celebrazioni per il 70° anniversario della fondazione della sezione Avis di Pietrasanta, attiva dal 1953. "L’obiettivo – spiega la presidente di GoVersilia Katia Corfini – è chiaro: promuovere la cultura del dono, in tutti i luoghi, anche virtuali, nella speranza di sensibilizzare sempre più persone ad agire in favore degli altri. Il contest invita i fotoamator e gli appassionati di fotografia ad esprimere, attraverso le loro immagini, il concetto personale del dono e del donare. Non ci sono limiti all’invio di foto: le migliori saranno poi selezionate. Siamo felici di unire i nostri sforzi cercando di promuovere la cultura del dono, nelal speranza possa portare a una maggior sensibilità verso gli altri". Le foto vanno inviate entro il 30 novembre alla mail [email protected] o sulla pagina Fb.