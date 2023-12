Manca la segnaletica. Ex Pesa ad alto rischio

Nella parte di sotto cercare parcheggio e uscire dall’area di sosta non è un problema perché in terra è ben visibile la segnaletica che indica agli automobilisti quale percorso seguire e quando, eventualmente, fermarsi. In quella superiore, invece, separata soltanto da una striscia di verde dotata di alberi e plance pubblicitarie, regna l’anarchia. Benvenuti in piazza Leone Tommasi, all’ex Pesa, dove nel parcheggio lato Massa da sempre sono tracciati soltanto i posti auto (di bianco, in quanto gratuiti) mentre la circolazione avviene un po’ come capita. A volte in senso orario e a volte antiorario, senza una regola o una disposizione ben precisa.

Morale: il rischio di incidenti, specie quelli frontali, è pressoché quotidiano e solo la bassa velocità e i riflessi degli automobilisti evitano il peggio. Non sempre fila tutto liscio, come segnala un cittadino costretto giorni fa a sterzare bruscamente per evitare un’auto in uscita a forte velocità, tanto da aver rischiato di sbattere contro altre macchine in sosta. "Cosa ci vuole a disegnare due frecce in terra? Aspettano forse l’incidente?", chiede il lettore al termine di un’infuocata mail. Con un messaggio, però anche di speranza visto che nel 2024 è previsto il raddoppio del parcheggio, sebbene nella parte inferiore, e pertanto l’auspicio è che il maxi intervento, dal costo di 2 milioni di euro e inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, sia l’occasione giusta per sistemare un po’ tutta l’area. Tra l’altro è previsto che tra i due parcheggi trovi posto l’opera in bronzo “La campagna va al mercato“ di Marcello Tommasi, realizzata nel 1968 e collocata all’ex mercato coperto in via Oberdan ma rimossa nel 2020 per il cantiere del Museo Mitoraj.

d.m.