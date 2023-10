Manager reintegrato. ICare: pronto il ricorso

VIAREGGIO

ICare conferma di aver già dato mandato al proprio avvocato di appellare la sentenza del giudice del Lavoro del Tribunale di Lucca, Alfonsina Manfredini, depositata il 19 ottobre, con cui ha accolto il ricorso dell’ex manager della Rea Impianti che, nel 2021, aveva preso parte alla selezione per il ruolo di direttore generale della partecipata del Comune.

In particolare la società in house che gestisce i servizi di refezione scolastica, cimiteriali, le farmacie comunali e il Porto comunica "di aver conferito immediatamente dopo l’uscita della sentenza col proprio legale e deciso di impugnare la sentenza" in Appello.

La società fa presente inoltre che "l’organo amministrativo aveva revocato la procedura di selezione nell’interesse della società e nell’ottica della massima trasparenza, anche nell’interesse dello stesso vincitore, la cui assunzione avrebbe potuto essere tacciata di nullità".

"Il selezionato – si legge nella nota di ICare – è stato poi invitato a partecipare alla riedizione, ma non ha presentato alcuna domanda.

Ulteriormente la società fa presente che non è comprensibile quindi perché, indipendentemente dal valore e della capacità della persona così come valutate dalla commissione giudicatrice, iCare avrebbe dovuto assumere chi, dopo la revoca della procedura dovuta al mal funzionamento del sistema di protocollazione delle domande che continuiamo a ritenere un atto, non solo legittimo, ma addirittura dovuto, si è completamente disinteressato al ruolo per cui oggi è causa, continuando a lavorare per una diversa società sino alla scadenza del relativo contratto, per poi avanzare la domanda giudiziale oggetto della sentenza del Tribunale di Lucca solo dopo detta scadenza".