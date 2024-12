Manager e autore. Debutto fantasy per Matteucci

Giovane manager di successo, scrittore di fantascienza per passione, sotto l’albero di Natale Daniele Matteucci (foto) viareggino, una famiglia di medici, il padre Riccardo, la madre Marisa, la sorella Gaia mentre l’altra sorella Giorgia è manager, ha un dono particolare, il debutto da scrittore. E’arrivato sulle piattaforme digitali il suo primo romanzo “Il Pianeta della Ali di Cenere“, Edda edizioni, lessico corrente. Il romanzo è stato scritto da Daniele Matteucci nel periodo del Covid, un escamotage per alleggerire l’atmosfera di quel periodo critico, è un libro di fantascienza che terrà il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. Daniele Matteucci ha trascorso a Viareggio la infanzia e la giovinezza, anni nei quali ha coltivato un profondo legame con il mare e le tradizioni, in primis il Carnevale. Dopo la laurea in giurisprudenza ha intrapreso la carriera di manager che lo ha condotto all’estero. Ora vive a Bordeaux con Anne -Charlotte, la donna che ama, madre del un piccolo Leon che presto avrà un fratellino o una sorellina. L’autore ha dedicato questo viaggio nella fantasia al figlio, ai genitori, alla compagna e altri compagni di percorso. La copertina del libro è stata realizzata con l’intelligenza artificiale. Daniele Matteucci ogni volta che la professione lo consente torna Viareggio per abbracciare la famiglia, incontrare gli amici, respirare l’aria di casa e immergersi nelle atmosfere uniche della città e della sua gastronomia.

Maria Nudi