Maltempo a Viareggio, strade allagate e vento forte

Viareggio, 3 novembre 2023 – Ancora maltempo sulla costa. A Viareggio registrate forti raffiche di vento. Il canale Burlamacca, al limite, è esondato in più punti perché il mare non riceve. Via della Foce è parzialmente allagata. Mareggiata forte sul Belvedere delle Maschere.

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro si raccomanda “di restare a casa, quando possibile e prestare la massima attenzione negli spostamenti”.