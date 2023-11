Mareggiate e vento a 100 all’ora sulla riviera apuana

Massa Carrara, 3 novembre 2023 – Sul litorale di Massa Carrara sono evidenti le conseguenze degli effetti del temporale della scorsa notte. La perturbazione, unita a delle spaventose raffiche di vento di quasi 100 chilometri orari, ha creato scompiglio in buona parte degli stabilimenti balneari.

Le mareggiate causate dal maltempo hanno causato alcuni danni, sebbene in modo non uniforme, soprattutto a Marina di Massa, con paratie divelte, barriere di protezione crollate e attrezzature rovinate, in aggiunta a detriti e oggetti di vario genere sulla spiaggia portati dal mare. Situazione simile anche sul litorale di Marina di Carrara, dove si sono susseguite numerose segnalazioni di spiagge occupate da detriti, attrezzature rovinate e oggetti portati dalle onde in piena. La mareggiata sta creando problemi anche alla circolazione stradale, soprattutto nelle strade di fronte agli stabilimenti di Marina di Massa, con l'acqua del mare che ha invaso la carreggiata creando notevoli disagi ai mezzi.

La circolazione stradale a Massa causa maltempo e mareggiate è stata momentaneamente modificata con un'ordinanza del Comune di Massa in cui viene disposta la chiusura delle strade comprese tra viale della Repubblica e via Poveromo, a sud di via Stradella, incluso il lungomare di levante e il tratto di via delle Pinete compreso tra via Bondano e via Don Carlo Gnocchi.

Un aiuto per la Toscana. Il gruppo Monrif lancia la raccolta fondi per gli alluvionati