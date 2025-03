Maltempo sul territorio. Frana a Seravezza. Chiusa via Monte Altissimo

Quella di ieri è stata tutto sommato una giornata tranquilla per il meteo in Versilia, preceduto da un venerdì e sabato caratterizzati da forti temporali. A Viareggio, prima di domenica, si erano registrati le cadute di alcuni alberi nei due giorni precedenti. Situazione tranquilla anche per il Lago di Massaciuccoli, dopo che sabato era arrivato a +37 rispetto al livello del mare. Frane e smottamenti si sono verificati nei comuni di Camaiore e Seravezza. E proprio nel territorio del comune di Seravezza è chiusa dalla notte tra sabato e ieri via Monte Altissimo, in prossimità del ponte de’ Rossi alle porte di Riomagno dove, a seguito delle intense precipitazioni di sabato, si è verificata una frana. Sul posto sono intervenuti subito una squadra dei vigili del fuoco, tecnici e volontari con il sindaco Lorenzo Alessandrini. La viabilità della strada, a ridosso del versante, è stata transennata, illuminata con fotocellule e presidiata da volontari del Mutttleys Group. Ieri mattina, con le luci dell’alba, sono iniziati approfonditi sopralluoghi con geologo e tecnici per comprendere l’entità dello smottamento. Si è inoltre provveduto a spostare in sicurezza le auto parcheggiate che, fortunatamente, non hanno subito danni.

E sulla frana interviene anche il consigliere di opposizione Riccardo Biagi."Ancora una volta ci troviamo a contrastare la fragilità dei nostri versanti collinari – afferma Riccardo Biagi –. Sappiamo, anche per esperienza diretta fatto quando amministravamo, che questa è una delle più gravi problematiche del nostro territorio. Per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose. Siamo al fianco dell’Amministrazione comunale e pronti a collaborare per una pronta messa in sicurezza e ripristino della totale funzionalità della Via Monte Altissimo."