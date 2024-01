Magliette in Africa. Il regalo di una squadra

Quando sano sport e a solidarietà vanno a braccetto, il risultato non può esser altro che straordinario. E straordinario - seppur nella sua semplicità - è stato il gesto della squadra amatoriale di calcio del Ctz/Imballaggi Francè del campionato Uisp. Un gruppo storico e solidissimo composto da ragazzi che assieme, rincorrendo un pallone, sono divenuti uomini con valori importanti, come il rispetto e l’altruismo. Così persino dei vecchi completini in disuso possono diventare un’occasione per fare qualcosa di buono. Due paia di completini (maglietta, calzoncini e calzettoni) sono infatti volati in Camerun, nel lontano villaggio di Ebolowa proprio nei pressi della foresta, a portare gioia e felicità a chi di momenti felici ne vive veramente pochi. “Il nostro spirito di squadra - racconta orgoglioso il ‘vecchio’ dello spogliatoio, Graziano Rizzo - si è forgiato sul divertimento, come ci aveva insegnato il nostro storico presidente Fernando ‘Ferdy’ Rizzo, e sul rispetto. Così mettendo a posto il magazzino abbiamo ritrovato due completini di 10 o forse 15 anni fa, ma ancora in ottimo stato. Assieme a Diego Costabile ci siamo messi alla ricerca di una associazione in contatto con chi ne avesse bisogno e l’abbiamo trovata”. “Il merito - dice ancora Graziano - è tutto della Congregazione delle Suore Mestre Pie Venerini in missione in Camerun, dove gestisce dal 2002 un ambilatorio medico. Un’associazione straordinaria che si batte per alleviare le sofferenze di una comunità che ha letteralmente bisogno di tutto”.

Sergio Iacopetti