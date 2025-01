"Magliano" omaggio a Mario Tobino

Domani alle 17 alla Biblioteca di Quartiere Al Circolo il Fienile Antonio Bertacca (nella foto) docente in pensione per ricordare il compleanno di Mario Tobino, lo psichiatra viareggino, scrittore e poeta italiano, lo ricorderà con il monologo "Magliano". L’evento, ingresso libero, arricchisce il calendario degli incontri organizzati da "Il Salotto in Biblioteca" e vuole omaggiare Mario Tobino del quale il 16 gennaio ricorre l’anniversario della nascita nel 1910. "Ho letto i testi di Tobino e mi sono entrati dentro. E’un monologo tratto dalle opere sulla follia. Il monologo è intervallato da letture di brani autentici del grande psichiatra" racconta Antonio Bertacca.