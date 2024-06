Magia e noir . Il nuovo giallo di Giannotti

Viareggio e la Versilia protagoniste nei noir. " Dedicato a Viareggio, alla Versilia, terra magica e di magia, balzata alla cronaca nazionale nell’ormai lontano 1989 quando la cosiddetta “Circe della Versilia“ cercò di sopprimere il vecchio compagno con un atto di magia nera per ucciderlo insieme al giovane amante con 17 coltellate. E’ questo l’ambiente in cui si svolge la nuova avventura del giornalista Pompilio Nardini", il noir che deve ancora finire lo sta scrivendo Paolo Giannotti, insegnante e scrittore da anni per passione, che ha dedicato il suo nuovo libro alla città di Burlamacco. L’autore anticipa la trama alla Nazione "Due giovani ragazze rumene che lavorano in un locale notturno si trovano coinvolte in serate con oscuri rituali. Una delle due scomparirà e sarà compito di Nardini e del suo fico collaboratore Michelotti scoprire l’intrigo", racconta Paolo Giannotti che pubblica con la casa editrice Fratelli Frilli, editore. Non è il primo libro che Giannotti, massese, dedica alla Versilia. "Ho già pubblicato un altro noir che si intitola “Giallo in Versilia “: il libro è ambientato a Forte dei Marmi e anche questa volta il cronista Pompilio Nardini dovrà scoprire l’autore di un omicidio che in un primo momento era stato fatto passare per un suicidio. Sullo sfondo Forte dei Marmi, la perla della Versilia", spiega l’autore che svela una novità su questo libro "Giallo In Versilia è disponibile in versione audiolibro. La voce narrante e di Oliviero Corbetta". Oliviero Corbetta, torinese, è un attore e doppiatore con un curriculum professionale di rilievo.

Maria Nudi