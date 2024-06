Maestre in pensione. Il saluto delle “Mutti“

Ognuna di loro ha lasciato un segno indelebile, a prescindere dalla materia e dagli anni di servizio. E tutte insieme sono andate in pensione lo stesso giorno tra brindisi, torte, applausi e anche qualche lacrima di nostalgia. È la bella favola vissuta nei giorni scorsi nel cortile delle scuole elementari “Mutti“ di Strettoia, con il saluto delle famiglie e della comunità scolastica alle quattro maestre che, al termine della loro ultima lezione, hanno cessato il servizio in contemporanea. Si tratta di Laura Garibaldi, la “veterana“ del gruppo avendo insegnato per 26 anni, Stefania Lucarini, che ha invece insegnato alle “Mutti“ per 25 anni, Rita Rosi, che occupa simbolicamente il terzo posto sul podio con i suoi 24 anni di carriera a Strettoia, e infine Monica Bianchi, che nel plesso di via Amos Paoli ha prestato servizio per 8 anni. Un brindisi pieno di ricordi ed emozioni, al quale molto presto farà seguito una maxi-cena ancora da organizzare.

d.m.