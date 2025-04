Lutto in Forza Italia. Addio a Nicola Moriconi. Avvocato dal sorriso gentile

Una brutta malattia ha portato via l’avvocato Nicola Moriconi – 60 anni residente a Lido di Camaiore – lasciando un grande vuoto tra coloro che lo hanno conosciuto. Padre di una figlia di 20 anni, era dirigente provinciale di Forza Italia con delega al turismo. "Nicola – così lo ricordano l’onorevole Deborah Bergamini e il segretario provinciale Carlo Bigongiari – è sempre rimasto vicino al territorio. Nicola non era solo un professionista competente, era prima di tutto un uomo buono, disponibile, sempre pronto ad ascoltare. Chiunque lo incontrasse, prima o poi finiva per chiedergli: “Nicola, tu cosa ne pensi? Cosa mi consigli?”. E lui, con quella sua naturale gentilezza, trovava sempre le parole giuste, quelle che servivano davvero. Aveva il dono dell’empatia e della chiarezza, qualità che lo rendevano unico nella vita privata e in quella professionale".

Amava la buona cucina, il piacere delle chiacchiere sincere tra amici, e quella canzone di Franco Califano, “Tutto il resto è noia…”, che spesso canticchiava, quasi a ricordare l’importanza delle cose semplici e vere. "Ma il suo ricordo più bello – proseguono – resterà nei gesti concreti: quante volte ha aiutato chi non poteva permettersi un consulto legale, offrendo comunque tempo, attenzione, competenza. Per molti è stato un punto di riferimento umano prima ancora che professionale. Ciao Nicola, ora che sei in cielo, continua a guardarci con quel sorriso gentile che non dimenticheremo mai".