Lutto Addio a Bruno Genovesi. Fondò in città la sezione della Lega È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Bruno Genovesi, militante della Lega di lunga data, a 64 anni. I funerali si sono svolti in Duomo. Un ricordo commosso per un uomo che ha insegnato tanto. Riposa in pace.