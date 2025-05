Lupo avvelenato. Virale il tragico video

È diventato virale sul web un tragico video in cui si vede un lupo in preda alle convulsioni, presumibilmente avvelenato. La drammatica sofferenza dell’animale è stata ripresa dagli operatori del Vegasoccorso. "La segnalazione è arrivata da una signora del posto – il racconto –; quando siamo arrivati, il lupo era giò nelle condizioni in cui si vede nel video. Aveva le feci verdi, cosa che ci fa pensare a un avvelenamento: non sappiamo se il lumachene sia stato piazzato per paura del lupo o se, invece, l’esemplare abbia mangiato un altro animale che a sua volta aveva ingerito il veleno".

Il lupo è stato portato da un veterinario ma, quando è stato issato sul bancone, era troppo tardi: il suo cuore aveva smesso di battere. "Aveva riportato una frattura dell’omero, non poteva camminare e quindi probabilmente era rimasto isolato dal branco. Era molto magro, nonostante fosse un esemplare forte: un maschio di una quarantina di chili, anche piuttosto anziano per essere un lupo. È morto in modo terribile: il veleno brucia tutto da dentro".

La morte del lupo, nell’ipotesi in cui effettivamente sia stato avvelenato di proposito – la carcassa è stata portata a Pisa per la zooprofilassi – apre un interrogativo importante sul rapporto tra l’uomo e la natura. "Non bisogna demonizzare i lupi – spiegano gli operatori di Vegasoccorso –; è chiaro che sono predatori e se trovano in giro un animale lo mangiano, ma non uccidono tanto per uccidere e soprattutto hanno paura dell’uomo, se sentono l’odore si allontanano. Altra cosa sono gli ibridi, che invece sono più pericolosi".