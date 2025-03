Lupi di mare da crociera: "Così sono riuscito a coronare un sogno"

Al meeting Yare abbiamo incontrato il comandante Nicolas Bonetti, già diplomato al Nautico Artiglio e oggi comandante di uno splendido Riva di 34 metri.

Quali le sue impressioni su yare?“E’ una occasione unica per noi che siamo i primi responsabili degli yacht, vederci di persona, e dove è possibile scambiare opinioni e conoscenze di questo particolare e affascinante lavoro. Gli incontri avuti saranno molto utili nel futuro, anche per scegliere i migliori cantieri e aziende nel settore del refit. Un meeting nato a Viareggio, che rende molto bene le potenzialità della nostra cantieri”.

Lei proviene dai corsi normali dell’Artiglio. Quali sono le sue esperienze e quali le considerazioni sulla formazione dei giovani marittimi?“Mi sono diplomato nel 2002. Poi ho superato i corsi obbligatori per ottenere le varie qualifiche da ufficiale. Sono stato imbarcato su navi Ro - Ro in Mediterraneo, e successivamente su delle chimichiere in Nord Europa, per arrivare poi alle grandi navi da crociera della Carnival”.

Un percorso lungo e difficile...“E’ stata una formazione lavorativa faticosa, ma entusiasmante. Sono arrivato in questi ultimi anni al comando di yacht costruiti da Rossinavi e Codecasa e per ultimo da Riva. Ho apprezzato con molto piacere le attività dell’istituto Isyl che svolge un’importante funzione di studio e di collegamento, post scuole superiori come il Nautico, ma non solo, e il mondo del lavoro”.

Che prospettive ci sono per i giovani?“A Viareggio ci sono tutte le possibilità per prepararsi ottimamente e per iniziare le varie professioni del comparto nautica. Una cosa che venti e più anni fa non esisteva, ma che oggi grazie a vari fattori ed esperienze, è invece possibile con risultati di assoluto valore”.

W.S.