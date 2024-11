L’Upc Sdh ospita i Lupi Pontedera. Vp Canniccia di scena a Sassuolo

Serie B. Voltare pagina e ricominciare subito a correre. È questo l’obiettivo dell’Unione Pallavolo Camaiorese, impegnata nella 9ª giornata del girone D. I biancoblù sono reduci dalla sconfitta di Sassuolo, l’unica subìta insieme a quella all’esordio in questo primo scampolo di stagione. Nel mezzo, sei turni di imbattibilità, con cinque vittorie di fila (e un turno di riposo). La classifica si è inevitabilmente accorciata dopo l’ultimo turno negativo, ma nel momento della difficoltà, il calendario strizza l’occhio: nel posticipo di domani alle 18, al palasport di Camaiore (arbitri Camarda e Barbani) l’Upc Sdh ospita i Lupi Pontedera, una delle squadre più in difficoltà del girone.

Serie B1. Anche nel girone B femminile, il calendario dà l’opportunità al Vp Canniccia Motor Club di dare continuità ai risultati. La formazione versiliese è tornata al successo dopo due ko di fila e nell’8ª giornata si appresta a un’altra trasferta fuori regione: oggi alle 18, la squadra di Enrico Stefanini sarà di scena al PalaPaganelli di Sassuolo (dirigono Tramontano e Santin) contro il Bsc Volley.

Serie C. Nel girone B femminile, va in scena la 9ª giornata. Con l’Oasilido che, reduce dalla sconfitta sul campo della capolista Pescia, avrà una settimana supplementare per leccarsi le ferite osservando il turno di riposo.

Serie D (femminile). Giocano in contemporanea le due versiliesi del girone C, che scendono in campo oggi alle 18: il Vp Volley gioca in casa, alle ’Stagi’, contro Ambra Cavallini Pontedera (arbitra Grassi), mentre la Jenco sarà di scena al PalaMagagnini di Calci (dirige Pezzullo).

Serie D (maschile). Sfida da cerchiare con la matita rossa per la rediviva Upc, stasera alle 21,15 alle Gaber di Lido di Camaiore (arbitra Piro) ospita Migliarino.