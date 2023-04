L’uovo solidale sostiene l’Ant e le onlus locali

Uova di cioccolato, che danno forza e ossigeno alla Fondazione Ant, offerte in dono a tante associazioni locali: salute e solidarietà, un legame sempre più stretto. Come i panettoni e i pandori a Natale, anche per questa Pasqua, la terza consecutiva, Farmaè – colosso della salute e del benessere, con sede in via Marco Polo – ha infatti acquistato dalla Fondazione Ant, rappresentata in Versilia da Melissa Currà e da Maria Stefania Carraresi (anche coordinatrice del negozio charity di via Verdi a Viareggio), 85 dolci tradizionali, contribuendo così a sostenere l’attività della onlus che dal 1978 si preoccupa di fornire assistenza medico specialistica a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie e di promuovere la prevenzione oncologica attraverso screening gratuiti.

E così mercoledì, nella sede dell’azienda viareggina leader nelle vendite online di parafarmaci, si è svolta la piccola cerimonia di consegna delle uova solidali a cinque realtà storiche del tessuto sociale cittadino. Le 85 uova di cioccolato sono state distribuite tra l’Istituto De Sortis per minori orfani, gestito dalla Misericordia; la Casa famiglia comunale di via della Gronda con la Cooperativa Odissea, l’Arca Casa Don Beppe Socci della Cooperativa Crea, l’Istituto Sacro Cuore per anziani e, infine, il centro antiviolenza L’una per l’altra della Casa delle Donne.