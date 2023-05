L’uomo con la bicicletta a mano Il quadro di Tomei celebra i ciclisti

Un signore che passeggia con una bicicletta a mano. Sotto un lampione due signorine ferme. Dietro un quadro su tela bianca con pennellate nere. È l’opera del pittore viareggino Francesco Tomei esposta negli anni Settanta alla Galleria Ferretti in Passeggiata, oggi negozio Beautyè. "Un omaggio al passaggio del Giro — spiega Alessandra Ferretti, già titolare della galleria —. Mi è piaciuta l’idea di un uomo a giro in bicicletta, anche se a mano, e il luogo dove è stato in passato esposto e dove passerà oggi la corsa. La galleria della mia famiglia è stata sul lungomare dal 1971 al 2000, in viale Marconi 84". Lo sfondo dell’opera non ha però il rosa che oggi accoglierà i corridori e che da qualche giorno inonda la città. Si sfumano vari colori, partendo dal celeste fino al blu notte. Di rosa, solo il vestito di una signorina. Un tocco ocra invece si vede nei colori della bicicletta. Il quadro è di proprietà della famiglia Ferretti.