L’Università disegna l’ingresso del centro storico

Le porte d’accesso della città continuano ad essere oggetto di studio accademico. Dopo le tesi presentate all’università di Pisa e seguite dall’architetto e docente pietrasantino Enrico Bascherini (tra cui il nuovo percorso dal terminal bus al Museo Mitoraj), stavolta in ballo c’è la riqualificazione di vari punti della città. È questo l’obiettivo della convenzione triennale di ricerca tra Comune e università di Firenze (dipartimento di architettura), con la presentazione fissata il 26 febbraio nel capoluogo. Il documento prevede infatti sessioni di studio finalizzate alla realizzazione di progetti.

"In vista delle future grandi trasformazioni che attendono la città – dice il sindaco Alberto Giovannetti (nella foto) – ho chiesto di aprire al contributo di ’occhi’ giovani ed esterni, in senso sia tecnico che di sensibilità. Sono due componenti che la tutela e valorizzazione in chiave moderna del patrimonio architettonico e paesaggistico di Pietrasanta richiede in egual misura".

Studenti e studentesse dell’ateneo fiorentino lavoreranno pertanto a gruppi e verranno nei prossimi mesi in città per una serie di sopralluoghi e rilevazioni, anche con l’ausilio di georadar, dedicandosi in questa prima fase al riassetto dell’area tra il municipio di piazza Matteotti, via Marconi e piazza Statuto. "Lo faranno – prosegue il sindaco – tenendo conto di tutti gli elementi che la caratterizzano come viabilità, parcheggi e aree verdi, e di come cambierà nel futuro più prossimo con l’apertura dell’ex Camp, del museo dell’Archivio Storico e del Museo Mitoraj. Rivolgo la mia più profonda gratitudine al direttore del dipartimento per questo partenariato che offre al territorio la collaborazione di un ente di alto prestigio e avrà un solido valore formativo per gli studenti, facendoli sentire artefici di un pezzo di futuro di questa terra".