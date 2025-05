Lungomare sempre più verde. Piantate circa 200 nuove essenze

Restyling in corso lungo la passeggiata di Lido di Camaiore che in vista della bella stagione si dà una mano... di verde. Ieri sono partiti i lavori per la piantumazione di circa 200 nuove essenze arboree sulle aiuole che costeggiano la passeggiata. Il Comune ha dispiegato un investimento ingente, da oltre 80mila euro, che vede la aree verdi del Lungomare Europa totalmente ‘rinverdite’ in prospettiva dell’imminente stagione estiva.

"Sta arrivando l’estate e vogliamo farci trovare pronti per cittadini e turisti – spiega il sindaco Marcello Pierucci –; dopo il rifacimento totale della Ciclovia Tirrenica, che stiamo ultimando lungo il Viale Sergio Bernardini e che ha davvero cambiato totalmente la faccia al nostro litorale, abbiamo posto l’attenzione sul verde in Passeggiata, per donare eterogeneità, decoro e bellezza alla nostra frazione costiera". Nello specifico, si tratta di 58 palme di medio e alto fusto (tra cocos, washingtonia, butas e cycas) e di 136 esemplari di phormium a basso fusto: una vera e propria esplosione di verde che cambierà volto al Lungomare.

"Abbiamo ricevuto diverse critiche per la rimozione delle tamerici che, malate e ormai logore, costeggiavano le ciclabile – continua il primo cittadino –: erano 135 e ne abbiamo ripiantate circa 90, della stessa specie, sempre lungo la ciclabile ora rinnovata. Adesso altre 200 piante messe a dimora: siamo in attivo di oltre 150 piante, segno di quanto questa amministrazione abbia a cuore il verde pubblico e cerchi sempre di aumentare il volume di verde sul territorio, anche e soprattutto quando è costretto a rimuovere qualche esemplare. Anche le piante hanno il loro ciclo vitale e dobbiamo accettarlo: preso atto di ciò, l’impegno continuo è quello di rimpinguare sempre il patrimonio arboreo cittadino, e mai di diminuirlo. Questo – conclude Pierucci – dona bellezza alla città e benessere a chi la vive".

Nel frattempo, sempre in tema di verde pubblico e di decoro, è partita anche l’opera di risistemazione della aiuole a lato dell’ingresso del pontile: oltre alla pulizia e alla manutenzione ordinaria del verde, si procederà all’arricchimento degli spazi con nuove piantumazioni arboree e soprattutto floreali. L’estate è alle porte e la frazione più ricercata dai turisti non vuole farsi trovare impreparata.

RedViar