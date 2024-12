Lungomare e parcheggi. Ecco le priorità del 2025

Il tris è servito: riqualificazione del lungomare di Motrone, sistemazione del parcheggio all’ex Asl in via Garibaldi e misure anti-velocità nella zona della chiesa dei Macelli. Saranno queste le principali opere pubbliche attese nel 2025 sul territorio. Senza perdere tempo, tra l’altro, dato che subito dopo le festività natalizie il Comune incontrerà la ditta incaricata di realizzare il restyling del lungomare a Motrone nell’area compresa tra piazza IV Novembre e il ponte sul fosso. "Il nostro obiettivo – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – è proseguire nella cura della rete stradale intesa nella sua accezione più ampia, dalle asfaltature ai percorsi pedonali e ai parcheggi. Rappresenta uno degli indicatori principali della qualità della vita in ogni comunità, per una mobilità sempre più sicura e accessibile".

L’opera che impegnerà di più l’ufficio tecnico comunale sarà il rifacimento del viale a mare, attualmente privo di fognatura bianca, con i marciapiedi lato monte dissestati e soggetti ad allagamento e una superficie segnata da buche e dossi. "Sarà la nostra grande opera del 2025 – prosegue – sia perché lo sforzo economico dell’amministrazione è stato notevole, pari a 750mila euro di risorse investite in questo progetto, sia perché dovremo concludere tutto entro la stagione estiva". Trascorse le festività natalizie, riprenderà inoltre la messa in sicurezza del parcheggio ex Asl, in parte già ripristinato quest’anno con una spesa di 100mila euro: "Questo secondo intervento riguarderà la porzione sottostante a quella già sistemata. Il piano sterrato ci costringe a ripetute attività di colmatura delle buche che non possono, ovviamente, essere risolutive. Con l’asfaltatura elimineremo questa necessità e offriremo ai cittadini più accessibilità e sicurezza".

Chiude il cerchio, infine, l’installazione di un elemento dissuasore per l’alta velocità ai Macelli, in primis via della Gora e via Basilicata. Senza contare l’avvio della riqualificazione e messa in sicurezza di via Sauro, in zona piazza della Repubblica, con rifacimento e adeguamento funzionale dei marciapiedi esistenti e delle fognature. All’attenzione dell’amministrazione comunale c’è anche la parte a mare del viale Apua. "Ci sono ancora cantieri pubblici e privati – conclude – e pertanto asfaltare il viale prima che le opere siano concluse sarebbe uno spreco di denaro, oltre che un intervento assolutamente inutile".