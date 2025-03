Lungo il rombo delle onde. Prendono il via "Il Ciocco" e il "Motorsport festival"

VIAREGGIO

"La città è stata, negli ultimi anni, protagonista di eventi in mare e sul lago, con vele e imbarcazioni. All’interno di impianti sportivi, nei palazzetti e negli stadi. Nelle strade, a piedi, con maratone, e in bici, con il Giro d’Italia. Mancavano i motori, che non fanno parte della nostra tradizione ma di cui sappiamo esserci appassionati e realtà e associazioni che da molti anni sono attive sul territorio. E abbiamo così pensato di ideare un evento che accomunasse queste passioni, e che speriamo possa essere l’inizio di una lunga storia". Così, Rodolfo Salemi, assessore allo sport, ha presentato quella che sarà la prima edizione di “Viareggio motosport Festival“, dal 21 al 23 marzo, che, per l’occasione, ospiterà per il primo dei tre anni accordati con l’associazione, con cui festeggerà i suoi 50 anni nel 2026, la tappa inaugurale del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio del 21 marzo davanti al Principino, accompagnata dalla Banda del Carnevale, per l’avvio del campionato italiano assoluto rally.

Una partenza effettuata, negli ultimi anni, dal caffè delle Mura a Lucca dove, invece, da quest’edizione, arriverà, affermando un rapporto sportivo tra le due città, "già iniziato con il legame per il giro d’italia" sottolinea Fabio Barsanti, vicesindaco di Lucca, e anche con la stessa organizzazione del campionato, tra chi per anni l’ha ospitato e chi, ora, a nuovo, come l’amministrazione viareggina, ha creduto nel progetto. "È un piacere aver siglato questo accordo - racconta Valerio Barsella, general manager dell’organizzazione di Il Ciocco e Valle del Serchio - Che, con il patrocinio della Regione Toscana, partirà da Viareggio e arriverà a Lucca, attraversando 17 amministrazioni comunali, anche per far sì che tutto il territorio conosca il mondo del motosport. Saranno presenti 120 iscritti tra la gara maggiore e quella minore, con un’alta qualità di partecipazione anche a livello internazionale. È un piacere essere qui, perché essendoci cresciuto mi sento viareggino: sarà un’edizione che porterò nel cuore".

E sarà un’edizione che si estenderà, per i tre giorni del Festival, dal Principino alle piazze principali della città. In piazza Santa Maria Luisa verrà installato un maxi schermo per dare la possibilità agli appassionati e ai curiosi di seguire la gara anche dopo la partenza grazie ai collegamenti di Radio Bruno; saranno present inoltre il villaggio espositivo con il pullman azzurro della Polizia di Stato, un’aula scolastica multimediale in cui gli agenti diventano maestri di sicurezza con lezioni di educazione stradale attraverso giochi e filmati, un’esposizione a cura dell’associazione “Perla del Tirreno“ di 15 moto d’epoca e una mostra di gare fatte sul viale a mare, così come quelle dei fuori strada della Dakar 2024 a della R-Team, delle auto da pista a cura della Scuderia Costa Ovest 2.0 e della stessa mostra del museo del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio con foto storiche e cimeli.

Accendendo i motori e percorrendo il lungomare fino a piazza Mazzini, lì, si troverà, nei giorni di sabato e domenica, l’Honda Live Tour con prove su strada dei veicoli Honda, e la Ypung Rider School, l’iniziativa rivolta a ragazze e ragazzi a partire dai 16 anni che, con istruttori specific, potranno salire a bordo in un’area appositamente delimitata a cura di Bianchi Motors Group, e provare, per la prima volta, l’esperienza della moto 125. Fino all’interno di piazzale Papa Paolo VI con le prove libere e poi le gare della domenica della prima tappa del trofeo toscana Città di Viareggio di minimoto, pitbike e minigp, tenuto dalla Rpm Reparto Corse, "test day - dice Mauro Di Stasi, titolare di Dm Corse - per i ragazzi che andranno a fare campionato nazionale delle categorie. Una bella iniziativa, per loro e per noi".

Gaia Parrini