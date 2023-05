Lunedì l’evento si sposta Riflettori negli spazi Arkad

L’anno zero, per Enolia, scatterà domani con l’inaugurazione per la sua ventiduesima edizione. Una novità dopo l’altra prenderanno il sopravvento in terra seravezzina per regalare, a chiunque vorrà farne parte, colpi di scena mai visti in precedenza. Il debutto di un nuovo prodotto, in programma domenica alle 17, delizierà i palati dei presenti, il prolungamento dell’evento fino a lunedì 22 maggio accontenterà anche chi, il sabato e la domenica, non potrà prenderne parte e per tutti gli amanti dell’olio sarà impossibile rimanere delusi grazie alla creazione del villaggio interamente dedicato a questo prodotto. Le novità non sono, però, ancora terminate; per la giornata di lunedì, infatti, è prevista, all’interno dello spazio della fondazione Arkad, una degustazione di oli e vini dedicata a ristoratori ed addetti ai lavori, durante la quale verrà decretato il miglior vino bianco e la migliore bollicina, in previsione della stagione estiva. Un anno zero, quindi, che si porterà comunque dietro i momenti che caratterizzano il più grande evento enogastronomico, gratuito, dell’intera regione. L’inaugurazione, prevista per sabato alle 11, l’omaggio al famoso Palio dei micci, le aree conferenze ed i cooking show rimarranno tali, seppur con personaggi differenti, mentre a caratterizzare, ancor di più, la grande terra medicea sarà la mostra ‘’Ritorno agli Ottanta’’, collegata ad un’esposizione di auto, appartenenti alla medesima epoca, che unirà, l’intero centro storico, con l’aggiunta di cartelloni raffiguranti volti simbolici di quel periodo.

V.D.