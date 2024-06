L’ultimo sorriso di Annamaria. Si è spenta mentre riposava. Un anno esatto dopo il marito

Non ha mai perso il sorriso. Mai, durante la sua vita lunga 81 anni. Anche nei giorni più bui, Annamaria Cortopassi ha sempre cercato, e trovato, la speranza. E ha coltivato con amore la felicità, come faceva da bambina coi campi della sua famiglia. Aveva origini contadine ed era stata abituata al lavoro sin da piccina, ma dopo il matrimonio con Carlo Altemura – celebrato il 16 luglio 1966 – aveva scelto di dedicare la sua esistenza alla famiglia, ai figli Roberto e Gabriele, collega giornalista per l’emittente 50News Versilia.

Annamaria se n’è andata la scorsa notte, mentre riposava. Nella sua casa di Torre del Lago, un anno dopo la scomparsa del marito. Un dolore che aveva affrontato con forza granitica, conservando quel suo sorriso gentile per non destare preoccupazioni. Continuando a prendersi cura della vita e della felicità di chi aveva intorno. Dei figli, certamente, ma anche di chiunque avesse bisogno. "Mia madre era così – ricorda Gabriele –: sempre contenta ed infinitamente generosa". Una generosità che metteva anche nei piatti che preparava, in cucina. Una delle più grandi passioni, in cui eccelleva. L’altra era la lirica, a cui si era avvicinata grazie al nonno: Angiò di Salvistrone. Fu un amico intimo del maestro Giacomo Puccini, insieme uscivano per le battute di caccia sul lago di Massaciuccoli. E il Maestro, a casa Cortopassi, era considerato uno di famiglia.

L’ultimo saluto sarà celebrato domani, alle 15, nella chiesa di san Giuseppe a Torre del Lago. Poi Annamaria risposerà nel cimitero della frazione a fianco del marito, con cui ha trascorso sessant’anni di vita.

Mdc