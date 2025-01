L’ultimo saluto a Barale. Il generale che pilotava l’elicottero del papa

Si sono tenuti ieri nella chiesa di San’Antonio i funerali del generale Nello Barale, morto nella giornata di Capodanno a 76 anni all’ospedale Versilia. Residente in Darsena da oltre 40 anni, è stato colonna portante del 15° Stormo, che lo piange come uomo e amico, così come la città intera presente per l’ultimo commiato, insieme al vice sindaco Valter Alberici, il capogruppo Alessandro Santini e molti rappresentanti delle associazioni d’arma e del Rotary Club. Durante la sua carriera era stato anche il pilota dell’elicottero di papa Wojtyła.