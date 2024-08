L’ultimo concerto di Villa Bertelli. Gigi D’Alessio porta il sole al Forte

FORTE DEI MARMI

Oltre trent’anni di carriera e non sentirli, perché Gigi D’Alessio (nella foto) è ormai considerato da tutti la voce del neomelodico napoletano. Per questo torna live nei palchi più suggestivi di tutta Italia, un appuntamento che in Toscana non poteva che essere quello del Parco di Villa Bertelli a Forte dei Marmi.

Un concerto, quello di domani sera alle 21,30, che è anche la chiusura di una stagione da record, che ha ospitato Mahmood, Umberto Tozzi e Antonello Venditti, ma anche l’accoppiata vincente Panariello & Masini. Oltre ad altri artisti del calibro di Annalisa, la vera regina delle ultime estati, ma anche Emma, Alfa e Achille Lauro.

Un anno partito in modo straordinario per D’Alessio, che quest’anno ha fatto il tutto esaurito nei suoi cinque eventi speciali di Piazza del Plebiscito a Napoli, “Gigi - uno come te - l’emozione continua“, trasmessi anche in tv in prima serata, ai quali hanno partecipato tanti artisti sia della scena musicale che della televisione.

Approda, quindi, a Villa Bertelli, “Dove c’è il sole tour“, che porta sul palco i vecchi successi del cantautore napoletano, ma anche le nuove canzoni del suo ultimo album “Fra“, uscito lo scorso maggio e che colleziona collaborazioni con la nuova scena musicale italiana, da Geolier a Alessandra Amoroso ed Elodie, passando per il figlio LDA e per il rapper Ernia.

Sì, perché Gigi D’Alessio non è solo uno dei più grandi esponente del neomelodico napoletano, capace di vivere di nostalgia. D’Alessio è stato, infatti, capace di rinnovarsi, trovare spazi sia in televisione che in mezzo alle nuove generazioni, riuscendo a integrare il sound rap nei brani più recenti.

Eppure, il legame con la sua terra e con le canzoni che hanno fatto la sua carriera rimangono un punto saldo anche per questo tour.

Come non dimenticare successi quali Non mollare mai, Il cammino dell’età o Mon amour, che domani sera emozioneranno i suoi fan di tutte le età.

Accanto a D’Alessio salirà sul palco una band di tutto rispetto. Sarà, infatti, accompagnato per tutta la serata dal batterista Alfredo Golino e dal bassista Roberto D’Aquino. Alle chitarre ci saranno Pippo Seno e Ciro Manna, mentre alle tastiere torna il fratello Francesco “Checco“ D’Alessio, accompagnato anche al pianoforte da Lorenzo Maffia e alla programmazione da Max D’Ambra.

Lorenzo Ottanelli