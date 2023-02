Da domani verra’ chiuso l’Ufficio Postale del Secco: dopo aver terminato gli urgenti lavori strutturali all’Ufficio di Lido di Camaiore in via San Francesco, riaperto al pubblico, Poste Italiane ha comunicato che eseguirà lavori di adeguamento infrastrutturale all’Ufficio Postale di via del Secco, sempre a Lido di Camaiore. Pertanto tale sede rimarrà chiusa al pubblico da domani fino a lunedì 27 febbraio compresi. L’Ufficio riaprirà martedì 28 febbraio alle 10. Durante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi alla sede lidese di via San Francesco, con possibilità di svolgere tutte le operazioni proprie dell’ufficio di radicamento, ritiro di giacenza compreso.