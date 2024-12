Luci accese anche al Forte. Show dal mare dei bagnini

Anche Forte dei Marmi ha illuminato sabato sera il suo Natale con tanta gente nella piazza del pontile per assistere al momento più atteso: l’accensione del grande albero di Natale, simbolo delle festività, mentre i bagnini del Palio dei Bagni sono arrivati dal mare con patini illuminati, regalando uno spettacolo suggestivo e unico nel suo genere. La banda “La Marinara” ha poi accompagnato con le sue note la sfilata dei bagnini con le fiaccole, aggiungendo magia all’atmosfera natalizia.

Il sindaco Bruno Murzi ha voluto condividere un messaggio di auguri con la comunità: "Vedere il pontile e la piazza così pieni di volti sorridenti e di emozione è il miglior regalo per la nostra città. Il Natale al Forte è un’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme, in un luogo che sa regalare momenti indimenticabili. Grazie all’assessore Polacci e alla sua squadra per aver reso possibile questa serata straordinaria. Ogni dettaglio è stato curato con passione e competenza, permettendo a Forte dei Marmi di vivere un Natale che unisce tradizione e innovazione".

"Ci tengo a ringraziare – aggiunge l’assessore Graziella Polacci – prima di tutto l’ufficio cultura e turismo e Luigi Trapasso per loro grande contributo alla riuscita della manifestazione. Un grazie a tutte le associazioni come sempre presenti e attive per la nostra comunità ed in particolare a tutti i bagnini, donne e uomini, che hanno sfidato il freddo del mare aperto per offrire questo spettacolo suggestivo".

Al termine il consueto Brindisi con panettone e cioccolata calda offerta dall’Unione Proprietari Bagni e dalla Compagnia della Vela con la collaborazione degli Alpini sezione Forte dei Marmi.

Tra le attrazioni principali, il Villaggio di Babbo Natale, i mercatini natalizi e la pista di pattinaggio, che animeranno il periodo delle feste fino all’Epifania.