Lotta agli abusi edilizi. Costruì azienda agricola. Ora deve abbattere tutto

Continua l’attività di contrasto all’abusivismo edilizio da parte delal polizia municipale. Gli agenti hanno ispezionato una proprietà in cui, negli anni, è stata tirata su una sorta di ’azienda agricola’, con circa 90 metri quadri tra box, annessi per gli attrezzi e ricoveri per gli animali: tutto eseguito senza i regolari permessi. Per questo, al proprietario è stato ordinato di demolire tutto e provvedere al ripristino dello stato orginale dei luoghi entro 90 giorni, a proprie spese.

Il primo sopralluogo della Municipale, a cui è seguita una seconda ispezione, risale alla fine di ottobre dello scorso anno. Nell’occasione, gli agenti hanno riscontrato difformità pesanti: nello specifico, un ampio manufatto in legno abidito a magazzino, in cui venivano ricoverati attrezzi agricoli, per un totale di oltre 40 metri quadrati. L’opera, evidenziano gli agenti, dev’essere "di datata realizzazione", stante la tenuta dei (diversi) materiali usati per la sua realizzazione. Inoltre, è stato ’scoperto’ un box di quasi 7 metri quadrati, alto poco meno di due metri e mezzo, in cui il proprietario teneva un trattore.

Terzo e ultimo manufatto, uno stabile di quasi 40 metri quadri adibito a pollaio e conigliera, con una struttura portante in metallo e coperta di pannelli e lamiere. Tutte le strutture, in piedi da anni, non erano riportate sulla mappa catastale.

Nel corso del secondo sopralluogo, la Municipale ha concentrato la sua attenzione sulla recinzione della proprietà, realizzata con pali, rete metallica e "potenziata con cinque blocchi infissi nel terreno, e tirata su a ridosso di una strada bianca. Anche quest’ultima opera dovrà essere rimossa per ripristinare i luoghi.

DanMan