L’Ostras riparte da stasera. Appuntamenti anche in inverno

L’Ostras Beach riapre e riparte stasera con la programmazione dopo il lungo stop. Il beach club dunque torna alle origini e pensa già alla stagione invernale: la novità infatti è che non si limiterà alla stagione turistica. Punta su un pubblico adulto, ospiti ed eventi esclusivi, sulla ristorazione di qualità e sulla movida lounge il Top Club di Marina di Pietrasanta che, archiviate le vicissitudini burocratiche, può finalmente tornare in pista. A comunicarlo è il concessionario, il Barattolo srl (tornato al timone dopo due anni con protagoniste altre gestioni fra queste il noto marchio Just Me) che, come annunciato a inizio agosto ha già rimesso in carreggiata lo stabilimento balneare per affrontare al meglio quel che resta dell’estate proponendo pranzi in spiaggia ed aperitivi al tramonto a fianco del sabato targato Ostras Beach, il marchio di fabbrica del disco club con dinner show e musica. Primo appuntamento sarà appunto stasera per un ritorno a quella che è stata la tradizione dell’Ostras che dal 2006 al 2021 è stato tra i punti di riferimento della movida. La storica discoteca, che ha fatto ballare più di una generazione proponendo musica e dj set internazionali, è pronta per tornare ad essere un punto di incontro per chi cerca bellezza, eleganza e divertimento in un contesto rinnovato. "Le nostre vacanze sono durate più del previsto. – scherzano i concessionari – la nostra estate è appena iniziata".