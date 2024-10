L’Osteria Candalla. Confermato l’Award

Un locale...da Award. L’Osteria Candalla ha infatti confermato l’eccellenza di ’osteria dell’anno’ in occasione della settima edizione dei prestigiosi riconoscimenti di Food and Travel Italia, la versione italiana del noto magazine internazionale presente in 18 Paesi, dedicato all’enogastronomia, ai viaggi gourmet e al turismo di lusso. L’evento si è tenuto al Forte Village Resort in Sardegna premiando i top in Italia in ambiti quali ristorazione, ospitalità, turismo, lusso e imprenditoria, con menzioni speciali per vino, location e destinazione dell’anno. Al gran galà – che ha visto sfilare dallo chef di portata mondiale Massimo Bottura a Enrico Bartolini che detiene il record delle 13 stelle – l’Osteria Candalla si è ritagliata uno spazio da protagonista, ricevendo l’Award di osteria dell’anno. "L’impegno e la continua ricerca di nuovi piatti e signature cocktail – è la motivazione della giuria – fanno di Osteria Candalla un punto di riferimento per tutta la Versilia riconfermandola, per il secondo anno consecutivo, la migliore dove trascorrere una serata unica". Una soddisfazione per i titolari Alessandro Fazzi, Daniela Barbani, Massimo Mariozzi e Giulio Luccio che da sempre hanno fatto di quel locale dalla cucina tipica e dall’ambiente suggestivo e unico una carta vincente ricercatissima anche da una clientela di personaggi noti a cui piace spostarsi con discrezione. Un progetto nato tra le mura di un antico mulino, lungo le sponde del Rio Lombricese, con le inconfondibili terrazze dove è possibile magicamente pasteggiare sospesi.

Fra.Na.