L’orgoglio del Made in Italy: "Un’eccellenza assoluta"

È profondo, in città, il cordoglio per la prematura ed improvvisa scomparsa di Paolo Vitelli, fondatore, e ancora anima, del colosso nautico Azimut-Benetti. Cantiere, motore economico ed orgoglio della Darsena, che con le sue imbarcazioni porta il nome di Viareggio per mari ed oceani. Incantando il mondo intero.

E a nome di Viareggio, il sindaco Giorgio Del Ghingaro si stringe "con affetto alla famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere lavorare con Paolo Vitelli". "Un imprenditore visionario e figura di spicco del panorama nautico internazionale – lo ricorda il primo cittadino –. Con il suo straordinario impegno e la sua lungimiranza, ha contribuito a elevare l’eccellenza italiana nel mondo, lasciando un segno indelebile anche nel nostro territorio, da sempre legato al mare e alla nautica". "La sua eredità – conclude Del Ghingaro – resterà viva nei valori di innovazione e passione che ha trasmesso in ogni suo progetto".

Anche Confindustria Nautica, che Vitelli ha condotto come presidente dal 1998 al 2006 "con lungimiranza e determinazione", contribuendo "a consolidare il ruolo dell’associazione come punto di riferimento istituzionale e strategico, supportando lo sviluppo di un settore che oggi rappresenta un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo", sottolinea l’incredibile capacità imprenditoriale di un uomo "Che ha saputo trasformare la sua visione innovativa in una realtà leader mondiale nella progettazione e costruzione di yacht d’eccellenza, contribuendo in maniera decisiva alla promozione del Made in Italy". E sottolinea il lascito di Vitelli: "Quello di un imprenditore appassionato e visionario – scrive il direttivo di Confindustria Nautica – capace di guardare al futuro con coraggio e di generare innovazione e crescita, senza mai perdere di vista il valore delle persone e dell’ambiente".

Il presidente di Navigo, Pietro Angelini, ringrazia ancora Vitelli, per aver creduto nella forza e nella capacità della nautica viareggina e toscana, nel saper fare artigianato unico e geniale. Ha anticipato tendenze e ha portato nel mondo la bandiera del Made in Italy di eccellenza facendo capire – aggiunge – che dietro al lusso c’è l’eccellenza delle maestranze e l’intelligenza delle persone". Si unisce al cordoglio dell’intero mondo della nautica viareggina anche il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini: "Vitelli – dice – è stato un imprenditore straordinario, capace di realizzare anche importanti porti turistici, punto di riferimento del settore per tutti ma che ha saputo altresì distinguersi anche a livello associativo guidando Ucina ed attraverso l’impegno legislativo avendo ricoperto il ruolo di parlamentare".