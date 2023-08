L’orchestra giovanile Toscana Suonano i "Contrasti romantici"

Nuovo appuntamento con l’Orchestra Giovanile Toscana questa sera, alle 21.30, mella Sala Ferrario di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, dove l’Orchestra presenterà il concerto cameristico “Contrasti romantici”. Capolavori dell’800 per pianoforte e archi. Cinque gli artisti che si esibiranno sul palco: Alessio Ciprietti al pianoforte, Mihail Ion e Alice Palese al violino, Niccolò Corsaro alla viola e Gabriele Bracci al violoncello. Il programma prevede il quartetto per pianoforte e archi in la minore di Mahler, composto dall’autore all’età di 16 anni e il quintetto in la maggiore Op.81 per pianoforte e archi di Dvorak. Due composizioni dal carattere contrastante, che renderanno l’ascolto del concerto ricco di emozioni. L’Orchestra Giovanile Toscana è una realtà fondata nel 2020 con sede alla Stazione Leopolda di Pisa, composta da più di 50 musicisti toscani tra i 18 e i 30 anni: studenti, neolaureati e giovani professionisti

Ingresso a donazione libera consigliata a partire da 5 euro. Per prenotazioni 0584 787251