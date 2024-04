L’ora degli internazionali d’Italia Bnl. Niccolò Baroni alle prequalificazioni

di Gaia Parrini

All’età di sette anni, dopo i tentativi con il calcio, il nuoto e il karatè, sport di cui il padre era appassionato, ha impugnato, per la prima volta, la racchetta da tennis.

Un colpo, due colpi e, subito, quello di fulmine, di colpo, è scattato. Perché da quel momento, Niccolò Baroni, che ora di anni ne ha venti, compiuti lo scorso dicembre, il tennis non lo ha più lasciato.

Ispirandosi a Roger Federer, idolo che, sin da bambino, spera di eguagliare nel suo futuro, Niccolò Baroni, allenato dai primi passi dal tecnico nazionale Gianluca Rossi al Tennis Club Lagomare di Torre del Lago e dal preparatore atletico Filippo Della Latta di “Athletica“, ha trionfato al torneo IBI BNL Internazionali d’Italia di San Benedetto del

Tronto, tenutosi domenica scorso. Accedendo così, alle prequalificazioni degli Internazionali D’Italia in programma al Foro Italico di Roma dal prossimo 30 aprile fino al 4 maggio.

Una grande forza di volontà e una tenace determinazione, quella del giovane viareggino, che con appassionante spirito di sacrificio è impegnato quotidianamente in lunghi e duri allenamenti.

Dedizione senz’altro ripagata dai recenti successi: dopo due settimane di sfide tra i migliori tennisti italiani, infatti, Niccolò Baroni l’ha spuntata su oltre 200 giocatori.

Partito con la testa di serie numero 12, ha disputato dodici incontri senza mai perdere neanche un set, esibendo in maniera eccelsa le proprie capacità e il proprio talento e prevalendo su tennisti del calibro di Tommaso Compagnucci, nella classifica italiana 2.2 numero 500 Atp, Juan Cruiz Martin Manzano, 2.1, e Gianluca Di Nicola, nella classifica 2.2 ex 522 Atp.

Proprio con Di Nicola, Baroni ha disputato la finale sul campo centrale, di fronte ad un folto pubblico e ripresa anche dal canale “Supertennis“, su cui andrà in onda domenica alle 22.30. Una partita che ha decretato il successo di Niccolò, imposto su Di Nicola con un categorico 6-2 6-3, e che lo catapulterà, per la prima volta, nella capitale per battersi, con altri 32 giocatori, alle prequalificazioni per gli Internazionali d’Italia BNL 2024 e per la Wild Card, tessera d’accesso al torneo principale e per andare a competere con i primi 70 giocatori del mondo.

Occasione, per Niccolò Baroni, unica, er una crescita sportiva, e personale.