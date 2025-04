Longines Versilia Horse Show: l'evento glamour di salto ostacoli a Lido di Camaiore

La grande ippica arriva nella splendida cornice di BussolaDomani: dal 9 all’11 maggio, a Lido di Camaiore andrà in scena il ‘Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani’, maxi evento realizzato grazie a una sinergia tra pubblico e privato, in una sintesi che si concretizza come una vera eccellenza del panorama sportivo. La manifestazione è stata presentata ieri al Foro Italico, a Roma, alla presenza del sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, del capo del dipartimento per lo sport Flavio Siniscalchi, del presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola, di Valentina Panzironi (Sport e Salute), Armando Di Ruzza (Veronagiere) e Guido Grimaldi (Italian Champions Tour). Quello che andrà in scena tra 9 e 11 maggio nella cornice sempre più apprezzata di Bussoladomani è un concorso ippico internazionale di salto a ostacoli a 4 stelle.

A Lido di Camaiore, nello specifico, andrà in scena la seconda tappa del circuito (dopo Arezzo e prima di Roma, Palermo, San Giovanni in Marignano e Verona). Destinato a segnare un momento importante e duraturo del calendario internazionale, il Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani è stato concepito da Italian Champions Tour, comitato organizzatore dell’omonimo circuito di salto ostacoli, come un appuntamento sportivo dall’anima glamour, anche grazie al sostegno di prestigiosi sponsor come Longines e Giorgio Armani, al carisma della Versilia.

Evento ‘green’, totalmente sostenibile ed ecocompatibile con il parco Bussoladomani che lo ospiterà a due passi dal mare, il Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani ha il patrocinio del Ministero dello Sport, del comune di Camaiore e della Federazione Italiana Sport Equestri, e vede la partecipazione dei più importanti cavalieri internazionali di salto ostacoli, oltre a personaggi di spicco del mondo dello sport e dello spettacolo, per tre giornate di sport, bellezza, glamour e life style da non perdere. "È una grande soddisfazione poter accogliere sul nostro territorio un evento sportivo tanto importante – ha detto il sindaco Pierucci – che per la prima volta scegliere Camaiore e la Versilia. Sarà un piacere e una grande gioia vedere allestito in grande stile il nostro parco di BussolaDomani, tornato a vivere poco meno di dieci anni fa dopo la gloria degli anni del mitico tendone musicale di Sergio Bernardini. Attendiamo con aspettativa e grande emozione l’approdo del Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani – ha concluso il primo cittadino – sicuri che sarà una tre giorni ricca di emozioni, spettacolo e sano sport".