Lo specchio del disagio "Il ricorso alle pillole non può rimuovere le cause della malattia"

di Daniele Mannocchi "Lo psicofarmaco non guarisce. Lavora sui sintomi, non sulle cause della malattia". A mettere in guardia sull’abuso dei farmaci è lo psicologo e psicoterapeuta Riccardo Domenici, che legge con preoccupazione i dati sull’impennata nell’uso delle pillole. Domenici, 17 milioni di italiani usano psicofarmaci. "Lo psicofarmaco è sempre stato il farmaco più venduto e utilizzato nel nostro Paese, ma direi in quasi tutto il mondo occidentale. Questo deve far riflettere: vuol dire che il disagio, lo star male è molto più diffuso di quanto si pensi. Personalmente, ho sempre ritenuto che ci sia un abuso di psicofarmaci, un uso smodato senza una ragione vera e propria. Basta un niente: un minimo d’ansia che non viene accettata e si ricorre alla medicina. Ma è bene che si sappia: lo psicofarmaco dà dipendenza quasi subito. Nel momento in cui si accetta di assumerlo, se ne può diventare dipendente. Questo comporta che molto probabilmente si continuerà a prenderlo per tantissimi anni, spesso per sempre. Ma bisogna riflettere: non si può pensare di ricorrere al farmaco ogni volta che c’è un piccolo disagio. E non sto demonizzando lo psicofarmaco: dico solo che deve essere prescritto in presenza di una fase molto acuta del disagio, e...