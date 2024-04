Lo psichiatra Basaglia e il carro di Lombardi: "Il profumo delle rose..."

Si celebrano quest’anno i cento anni dalla nascita di Franco Basaglia, lo psichiatra che con il suo team fu determinante per la chiusura dei manicomi in Italia. Venerdì 12 aprile alle 17.30, nella sala dell’Associazione “L’Uovo di Colombo”, a Viareggio, in via Matteotti 180, si terrà un incontro con il carrista Carlo Lombardi per parlare del suo ultimo carro, “Il profumo delle rose nelle spine” dedicato a Marco Cavallo, l’emblema inventato a Trieste, per la chiusura dell’ospedale psichiatrico. Dialoga con il carrista il noto psicologo Enrico Salvi. Conduce l’incontro, Stefano Pasquinucci. Ingresso libero.