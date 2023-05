ll Giro abbraccia la città È festa in piazza Puccini Moda, cultura e sport

È partita la lunga "pedalata" del Giro d’Italia. Che a Viareggio si allunga; e da questa sera – con la cena organizzata al ristorante “Puccini“ dell’hotel Esplanade con la collaborazione del vincitore di Masterchef Antonio Lorenzon – correrà con un ricco programma di eventi fino a martedì, quando la carovana dei campioni del ciclismo taglierà il traguardo in piazza Mazzini.

Proprio come nella corsa, anche in questa avventura ci sono gregari e scalatori che hanno investito idee, risorse e tempo per "trascinare" la città alla maglia rosa. E trasformare l’evento sportivo, che unisce l’Italia, in un momento di festa e cultura. Così è nato il programma "Aspettando il Giro". "Quando è arrivata l’ufficialità che Viareggio avrebbe ospitato un arrivo di tappa del Giro – spiega l’assessore al turismo Alessandro Meciani – abbiamo subito pensato di far qualcosa di grande. E di farlo insieme: Comune, categorie economiche e associazioni. Una bellissima corsa di squadra che ha ci ha permesso di organizzare questo week-end in rosa". E domani parte lo sprint, con la lunga giornata dell’Esplanade in piazza Puccini. "Un evento nato per caso, e che – spiega l’amministratore dell’hotel Esplande, Francesco Becciani – grazie al coinvolgimento dell’agenzia Also Eventi di Sonia Paoli è cresciuto fino a coinvolgere l’intera giornata: dalle 11 fino alle 23 si alterneranno sul palco sportivi, scrittori, studiosi, attori". Due i presentatori che si passeranno testimone: Andrea Montaresi e Daniele Maffei.

Sarà il giornalista Montaresi ad inaugurare, alle 11, la giornata con una colazione culturale a cui parteciperanno lo scrittore Simone Dini Gandini, autore del libro ’La bicicletta di Bartali’, e Isabella Tobino, presidente della Fondazione Tobino. Presente anche ICare, che ha sostenuto l’iniziativa, per approfondire il tema della cura e del benessere. Alle 16, da piazza Puccini, Maria Assunta Casaroli introdurrà invece la storia di Giacomo Puccini per poi accompagnare i visitatori alla scoperta dell’ultima dimora del maestro (in via straordinaria sarà possibile prenotare una visita anche alle 14). Dal pomeriggio il timone passa nelle mani di Maffei, già voce del Carnevale e del Pucciniano, per accogliere Massimiliano Marchetti, trionfatore del Festival di Burlamacco, e le danzatrici di Tutto Danza, Ritmo Caliente e Studio Danza. Momento dedicato alla moda, tra le 17 e le 18.30; e allo sport, dalle 20.30 alle 21, con il giornalista sportivo Marco Mordini. Dalle 21 sul palco salirà l’attore e regista Paolo Ruffini, e al termine spazio di dj set di Angelo Baiguini di Rtl 102.5 e Mauro Miclini di M2O.